De laatvlieger in Chris Natuurlijk van 11 februari

De laatvlieger, stadsboeren, Jet Manrho op Art Rotterdam en Hubert van Belois over de nieuwste boeken in Chris Natuurlijk van 11 februari.

De Zoogdiervereniging heeft de laatvlieger uitgeroepen tot Zoogdier van het jaar 2017 . Niels de Zwarte, vleermuisspecialist van Bureau Stadsnatuur Rotterdam vertelt dat er nog maar weinig bekend is over de laatvlieger. Daarom is het goed om in HET JAAR VAN DE LAATVLIEGER meer onderzoek te doen naar deze bijzondere vleermuissoort.Op zaterdag 18 februari houdt Eetbaar Rotterdam voor de vijfde keer het festival ErGroeit . Het stadslandbouwfestival is bestemd voor stadsmensen die stadsboer willen worden. Volgens Eetbaar Rotterdam ben je al stadsboer als je bijvoorbeeld een moestuin hebt op je balkon. Moestuinieren op een stadsbalkon , is één van de workshops waarover je meer hoort in Chris Natuurlijk.Columniste Jet Manrho gaat in het Vierhavensgebied in Rotterdam op zoek naar woonruimte. Onderweg belandt ze in de beeldentuin van kunstenaar Joep van Lieshout. Atelier van Lieshout neemt deel aan de kunstbeurs Art Rotterdam . Vanaf 11 februari zie je op haar blog de column en de foto die ze hierbij heeft gemaakt.Boekenman Hubert van Belois vertelt over de nieuwste boeken. Op LekkerlezenmetChrisNatuurlijk lees je welke titels hij op 11 februari bespreekt.Waar hoor je over mooie parken, goede boeken, of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.