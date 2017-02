Excelsior zamelt geld in voor Support Casper

Casper van Eijck

De thuiswedstrijd van Excelsior komende zondag tegen FC Twente staat geheel in het teken van Support Casper. Rondom het duel wordt geld ingezameld voor de stichting van prof. dr. Casper van Eijck, tevens clubarts van Feyenoord. "We willen een mooi bedrag overmaken en veel exposure genereren voor Support Casper", zegt Excelsior-directeur Wouter Gudde.

Met verschillende acties hopen de Kralingers zoveel mogelijk geld op te halen voor de stichting die zich inzet voor patiënten met alvleesklierkanker. Zo kunnen onder andere sponsors hun reclameborden afstaan en terugkopen, wordt er gecollecteerd in het stadion en wordt er speciale merchandising verkocht door Excelsior.



Excelsior - FC Twente begint zondag om 12:30 uur en is op dat moment de enige wedstrijd die wordt gespeeld in de eredivisie. Met de kijkcijfers en aandacht in de media hoopt Gudde ongeveer drie miljoen mensen te bereiken. "Hopelijk worden er dan in de rest van Nederland ook acties gestart voor Support Casper", aldus Gudde.