Royston Drenthe (29) beëindigt voetbalcarrière

Royston Drenthe (midden) bij Real Madrid - Foto: ANP

Royston Drenthe heeft een punt gezet achter zijn loopbaan als profvoetballer. De 29-jarige Rotterdammer ambieert een carrière als rapper. "Ik ben gestopt met voetballen. Ik heb mijn keuze gemaakt", laat de voormalig speler van Feyenoord weten aan Voetbal International.

De linksbenige verdediger annex middenvelder was sinds afgelopen zomer clubloos nadat zijn contract bij Baniyas in de Verenigde Arabische Emiraten afliep. Drenthe kwam eerder uit voor Feyenoord, Real Madrid, Hercules Alicante, Everton, Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday en Erciyesspor.



Drenthe doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte in 2006 zijn debuut in de Rotterdamse hoofdmacht. Na anderhalf jaar maakte hij voor ruim dertien miljoen euro de overstap naar Real Madrid, waar hij bijna vijftig wedstrijden speelde. Hij kwam één keer in actie voor het Nederlands elftal.