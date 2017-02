Ruzie escaleert: schietpartij in woonwijk Rotterdam

Foto: MediaTV Foto: MediaTV

Een Rotterdammer is donderdagavond in Rotterdam-Hillesluis beschoten door een buurtgenoot. De vermoedelijke schutter is opgepakt.

De schietpartij vond plaats in de Donkerslootstraat, in een woonwijk. Dat gebeurde volgens de politie toen twee mannen uit onderling ruziënde families elkaar tegenkwamen.



De mannen liepen elkaar aanvankelijk tegen het lijf op de Groene Hilledijk en kregen direct weer onenigheid. Die ruzie escaleerde korte tijd later.



Kogels

''Nadat de een met de auto naar huis reed op de Donkerslootstraat, volgde de ander'', aldus de politie. ''Thuis aangekomen krijgt het slachtoffer bij het uitstappen opeens de kogels om zijn oren.''



Hoewel meerdere keren is geschoten, raakte niemand gewond. De schutter sloeg naderhand op de vlucht in zijn auto, maar kwam niet ver.



De politie arresteerde de 21-jarige verdachte van de schietpartij korte tijd later op de nabijgelegen West-Varkenoordseweg.