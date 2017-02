Katarina Zdjelar wint Dolf Henkes Prijs 2016

Katarina Zdjelar Een van de werken van Zdjelar (Foto: Aad Hoogendoorn)

Katarina Zdjelar is de winnaar van de Dolf Henkes Prijs 2016. De belangrijke kunstprijs wordt elke twee jaar uitgereikt aan een beeldbepalende Rotterdamse kunstenaar. De jury was erg te spreken over manier waarop ze maatschappelijke problemen weet terug te brengen tot het individu.

Zdjelar is geboren in Servië, maar woont al zo'n 13 jaar in Rotterdam. In expositieruimte TENT is een van haar werken tentoongesteld.



''Ik houd niet zo van competities, maar ben natuurlijk wel blij met de prijs'', vertelt Zdjelar. Naast de eer wint de kunstenares ook 12.000 euro.



Henkes

Dit geldbedrag heeft ze te danken aan de Rotterdamse kunstenaar Dolf Henkes (1903 - 1989), die wilde dat een deel van zijn nalatenschap zou worden gebruikt voor de kunstprijs.



Drie van de vier genomineerden zijn niet geboren in Nederland. ''Ze wonen en werken wel in Rotterdam. Rotterdam trekt veel kunstenaars van buitenaf aan'', vertelt juryvoorzitter Alexander Ramselaar. ''Rotterdam heeft een heel fijn klimaat om te wonen, te werken en tot expressie te komen.''