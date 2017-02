Theeuwkens valt uit bij nederlaag basketballers Rotterdam

Lucas Steijn van Rotterdam (archief)

De basketballers van Forward Lease Rotterdam hebben de thuiswedstrijd tegen ZZ Leiden niet weten te winnen. Het team van coach Armand Salomon ging donderdag in het Topsportcentrum met 74-80 onderuit tegen de nummer drie van de ranglijst. Rotterdam blijft vooralsnog vijfde.

Bij de thuisploeg maakte Gregory Mays zijn debuut. De power-forward uit de Verenigde Staten deed het verdienstelijk en was er mede verantwoordelijk voor dat de 13-28 achterstand na het eerste kwart halverwege de wedstrijd was geslonken tot acht punten (37-45). Na drie kwarten was de voorsprong voor ZZ Leiden weer iets groter: 52-64.



In het vierde en laatste kwart lukte het Forward Lease Rotterdam niet om langszij te komen. De marge werd in de slotfase nog wel teruggebracht tot vier punten (70-74), maar de bezoekers trokken uiteindelijk aan het langste eind in de sporthal naast De Kuip.



Een andere tegenvaller voor de Rotterdammers was het uitvallen van Ties Theeuwkens. De shooting-guard kwam met nog ruim drie minuten op de klok verkeerd terecht en moest het veld verlaten met een ogenschijnlijk ernstige enkelblessure.