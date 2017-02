Everse: 'Ik zie Feyenoord niet meer verliezen'

Jan Everse

Jan Everse is ervan overtuigd dat Feyenoord aan het eind van het seizoen op de Coolsingel staat. De voormalig speler ziet zijn oude club als de favoriet in de titelstrijd met Ajax en PSV. "Ik ben niet onder de indruk van die ploegen. Feyenoord is de beste ploeg en straalt het meeste uit om te winnen", zegt Everse.

Over ruim twee weken staat Feyenoord - PSV op het programma. Een cruciale wedstrijd volgens de voormalig trainer van onder andere Sparta en FC Dordrecht. "Als ze die winnen, dan is het beslist. Iedereen gaat er vanuit dat Feyenoord nog een keer verliest, maar Ajax gaat ook niet alles winnen. Ik zie Feyenoord niet meer verliezen. Zeker thuis niet."



"Feyenoord speelt ook niet heel goed en sprankelend, maar zo'n wedstrijd tegen FC Twente winnen ze wel. Ik zit vaak te kijken met het idee dat ze toch wel gaan winnen. En dan winnen ze ook gewoon. Het is heel moeilijk om tegen Feyenoord te scoren en dat geeft voorin ook een bepaalde rust. Dan weet je dat die goal een keer gaat vallen", vervolgt Everse.



Degradatiestrijd

Niet alleen de titelrace volgt de Rotterdammer intensief, maar ook naar de strijd om lijfsbehoud in de eredivisie kijkt Everse aandachtig. Hij verwacht dat zijn oude club Sparta zich rechtstreeks handhaaft, maar hij weet ook dat het momenteel niet goed gaat op Het Kasteel. "Ze moeten eens stoppen met praten over een proces. Het is een competitie."



"Ik vind dat Sparta erg makkelijk verliest. Ze kregen in het begin alle complimenten, maar ik vond ze al wel kwetsbaar en te speels. Al geloof ik niet dat ze degraderen", concludeert Everse, die in Rotterdam-West liever Elvis Manu van directe concurrent Go Ahead Eagles had gezien in plaats van Jerson Cabral. "Cabral is een stylist. Manu is onberekenbaar en fysiek veel sterker. Ik had hem een betere aankoop gevonden."



Everse ziet Excelsior wel in de nacompetitie terecht komen. "Ik vind ze niet overtuigend spelen. Ze hebben ook weinig spelers aangetrokken. Jordy de Wijs is een goede verdediger, maar wel jong en onvervaren. In een degradatieteam ben je wel op zoek naar ervaring en stabiliteit. Je moet mentaal sterk zijn. De Wijs is anders dan een Sander Fischer", weet hij.



FC Dordrecht

De laatste club waar Everse actief was als trainer is FC Dordrecht. Na bijna een half jaar vertrok hij in de zomer van 2015 na een conflict met technisch directeur Marco Boogers. Momenteel staan de Schapenkoppen onderin de eerste divisie. "Het probleem wat ik ondervond is dat er steeds te veel nieuwe spelers kwamen. Als je iets neer wil zetten, dan moet je ook bouwen door spelers te houden en zo nu en dan iets te halen."



"Er is geen structuur herkenbaar. Het is een beetje ad-hoc-beleid en dat is jammer. Zoals ze nu presteren moet je je ook afvragen of het toekomst heeft. Je wint bijna niet en het publiek blijft weg. Dan vraag ik me af of Dordrecht nog bestaansrecht heeft. Ze willen het stadion opknappen, maar het belangrijkste is wat er op het veld gebeurt. In mijn ogen had SC Veendam (opgeheven in 2013, red.) meer toekomst", aldus Everse.