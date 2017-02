College Binnenmaas houdt kaken stijf op elkaar

Wouter Joosten

Het college van de gemeente Binnenmaas wil geen reden geven voor het vertrek van wethouder Wouter Joosten. Tijdens een urenlange vergadering met de gemeenteraad donderdagavond kwam het college opnieuw niet verder dan dat er intern 'een verschil van inzicht' is.

Die reden werd woensdag ook al gegeven toen Joosten per direct opstapte. De gemeenteraad legt zich er uiteindelijk bij neer. CU/SGP diende een motie van afkeuring in tegen burgemeester en wethouders, maar die werd verworpen. Ook een motie van D66 voor een onderzoek naar het functioneren van het college werd ingetrokken.



Volgens het college heeft het vertrek van Joosten niets te maken met een discussie over de komst van windmolens in de gemeente. Vanwege "persoonlijke redenen" wilde het college geen uitleg geven over het opstappen van de wethouder. Joosten was zelf niet bij de vergadering.



Fractievoorzitter Hoek van de SGP reageerde teleurgesteld: "We kunnen er om lachen, maar het is echt een schaamteloze vertoning hoe bestuurlijk Binnenmaas hier op reageert, geen openheid van zaken geeft. En ik verwacht dat we dat ook niet meer gaan krijgen."



De VVD gaat een nieuwe wethouder leveren.