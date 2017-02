Vuurdoop voor De Hef: werkt het brugdek weer?

De Hef maakt vrijdagochtend zijn vuurproef door. Dan blijkt of het brugdek ook daadwerkelijk weer omhoog kan.

De oude spoorbrug werd eerder deze week na een renovatie teruggeplaatst op zijn oude plek. Dat kon in Rotterdam rekenen op grote belangstelling: ondanks het slechte weer kwamen honderden mensen een kijkje nemen.Hoewel de brug met succes werd teruggeplaatst , was de operatie daarmee nog niet achter de rug. Er moesten nog kabels worden geïnstalleerd om te zorgen dat het brugdek ook weer omhoog en omlaag kan bewegen.De bekabeling zou vrijdagochtend weer op orde moeten zijn. Sinds 08.30 uur wordt getest of alles weer werkt. Daarna moet in maart de feestelijke heropening van de iconische brug plaatsvinden.Rotterdammers hebben de brug een behoorlijke tijd moeten missen. De Hef is ruim twee jaar van zijn plaats geweest . Het gevaarte werd opgeknapt op een terrein aan de Gustoweg.