Speciaal reddingsvest moet vissers beter beschermen

Johan Baaij met het nieuwe reddingsvest Het nieuwe reddingsvest

In Stellendam wordt vandaag een nieuw type reddingsvest overhandigd aan de bemanning van vissersschip TH-10. Veel vissers dragen geen vest aan boord, omdat ze het onhandig vinden.

Het nieuwe vest is lichter en gemakkelijker schoon te krijgen, iets wat de vissers graag willen. Visser Johan Baaij van de kotter TH-10 uit Stellendam werkte mee aan de ontwikkeling van het Fisherman Saver werk-reddingsvest:



''We hebben eigenlijk heel veel problematiek op ons afgekregen. En met de reddingsvesten hebben we gezegd: nu is het klaar, we gaan zelf een vest ontwikkelen voordat er überhaupt mensen met minder kennis van zaken ons ineens allerlei regelgeving opleggen waar we niets mee kunnen'', aldus de Stellendamse visser.



Als een visser overboord slaat wordt ook een baken geactiveerd, waardoor reddingsdiensten tot op 5 kilometer afstand het slachtoffer kunnen traceren op zee. Het baken blijft 36 uur uitzenden.