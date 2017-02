VHL Lokaal Leerdam zet raadslid uit fractie

Gros

De grootste politieke partij van Leerdam, VHL Lokaal Leerdam, heeft één van de raadsleden uit de fractie gezet. Nico Gros gaat nu op eigen titel verder in de gemeenteraad.

Aanleiding is een verschil van mening over de fusie met de gemeenten Zederik en Vianen.



Volgens lokale media ging het om de keuze voor de provincie, waarin het raadslid Nico Gros, van mening zou afwijken van de rest van de fractie. Ook op andere punten zouden er grote meningsverschillen zijn.



Gros was tot zeven jaar geleden nog lid van de PvdA. Daarna sloot hij zich aan bij Leerdam 2000, het huidige VHL Lokaal Leerdam. Dat heeft zes zetels en is daarmee met afstand de grootste partij in de negentien zetels tellende gemeenteraad.