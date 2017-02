Everse: "Botteghin denkt als een echte verdediger"

Eric Botteghin

Onder trainer Jan Everse brak Eric Botteghin door in Nederland, bij FC Zwolle. Toen al zag en riep Everse dat de Braziliaan een toekomstige topper zou worden. "Hij bekijkt alles typisch als een verdediger."

Everse weet nog goed hoe Botteghin binnen kwam in Zwolle. "Er moesten nog een hoop dingen verbeteren. Opbouwen, de inspeelpass, ik dacht typisch als Nederlander. Alles in balbezit moest beter. En hij zei: Trainer, we hebben zeven wedstrijden gespeeld, alles gewonnen, slechts één goal tegen. En uiteindelijk werden we kampioen. Hij bekeek het typisch als een verdediger. In andere landen zijn verdedigers nog verdedigers."



Mede doordat Everse in FC Rijnmond riep dat Botteghin een buitenkansje was voor elke club, besloot NAC Breda in zee te gaan. Na de club uit Brabant nam FC Groningen hem over, en vervolgens was Feyenoord daar. Everse zag het al aan zijn karakter, toen hij 19 was. "Als jonge gasten uit Nederland ergens heen gaan, dan piepen ze al snel om hun moeder. Dit soort gasten niet. Hij zat met meerdere jongens in één woning, maar hij zeurde nooit. Een prof, die altijd goed trainde, en boos was als hij een fout maakte."