Gewapende werknemer jat auto baas

De politie heeft in Rotterdam een gewapende man opgepakt, die een auto van zijn werkgever had meegenomen. De man zei dat hij nog geld tegoed had van zijn baas.

Volgens de politie had de man in de nacht van donderdag op vrijdag met geweld gedreigd en nam hij de wagen mee.



De politie wist de man na een achtervolging aan te houden op de Pleinweg. Daar bleek bij het fouilleren dat hij een doorgeladen vuurwapen bij zich had.



De 23-jarige man uit Kaapverdië zit nog vast.