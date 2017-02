FC Dordrecht vanavond live op rijnmond.nl

De wedstrijd tussen FC Dordrecht en Jong PSV is vanavond weer te volgen op onze website. Het commentaar vanaf De Krommedijk wordt gegeven door Dennis Kranenburg.

Jong PSV doet het een stuk beter dan FC Dordrecht dit seizoen. De bezoekers staan zesde in de Jupiler League, terwijl FC Dordrecht op de negentiende plaats staat. Doordat er een ruime voorsprong is op hekkensluiter Achilles '29, lijkt degradatie FC Dordrecht niet te overkomen.Trainer Gérard de Nooijer beschikt over een vrijwel fitte groep. Alleen de langer geblesseerde Jafar Arias ontbreekt, net als de geschorste Michael Chacon. De Dordtenaren zijn al vier thuisduels op rij ongeslagen.