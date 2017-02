Eerste Iraanse olietanker in Rotterdamse haven

Voor het eerst sinds de economische boycot komt vrijdagmiddag een Iraanse olietanker aan in de haven van Rotterdam. Het gaat om de 333 meter lange tanker Huge van de National Iranian Tanker Company.

Tot 2012 werd er in Rotterdam ieder jaar 4 tot 5 miljoen ton Iraanse olie overgeslagen. Daar kwam een einde aan toen de Europese Unie in navolging van de Verenigde Staten een olieboycot instelde uit protest tegen het Iraanse atoomprogramma.De boycot werd onlangs opgeheven nadat er een historisch akkoord werd gesloten. Iran zegde daarbij toe het nucleaire programma te beperken.Het Havenbedrijf Rotterdam verwacht dat De Huge rond 13.30 uur de Rozenburgse Landtong (havennummer 5410) passeert en een uur later aanlegt in de Beneluxhaven.