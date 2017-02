Politie zoekt goed doel voor gestolen kleding

De Rotterdamse politie heeft deze week honderden reacties gekregen op een oproep wat er moet gebeuren met de buit van een kledingdief. Een speciaal team hield tijdens een actie een verdachte aan die in het bezit was van 23 spijkerbroeken, 8 truien en 2 jassen.

Het lukte de collega's van de recherche niet om de kleding te herleiden naar een rechtmatige eigenaar. De kleding zou dan vernietigd moeten worden."Maar dat leek ons natuurlijk zonde", zegt de politie op Facebook. Daarom is de politie op zoek naar een goed doel voor de kleding en vraagt daarbij hulp aan hun volgers.De reacties op Facebook stromen binnen. Velen opperen de kleding te geven aan daklozen. Een enkeling vraagt zich af of er ook dergelijke weggeefacties gedaan worden met in beslag genomen auto's."Doen jullie ook dergelijke acties met de Porsches, Ferarri's en al die andere mooie wagens die jullie in beslag nemen? Ik wil me daar graag voor inschrijven!", is een van de reacties.