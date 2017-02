De Hef in Rotterdam werkt weer

De test vrijdag met het omhoog en omlaag laten gaan van het val in De Hef is geslaagd. Dat meldt de gemeente Rotterdam. Het middenstuk van de beroemde Rotterdamse brug werd dinsdag weer ingehesen na grootschalig onderhoud.

De afgelopen dagen waren nodig om de bekabeling aan te brengen zodat het brugdek weer omhoog en omlaag kon bewegen. Vrijdagochtend begon de spannende test om te zien of alles weer goed werkt. Rond het middaguur bleek dat inderdaad het geval.Er is nog wel een klein probleem met een nieuwe leuning. Die lijkt in de weg te zitten. Monteurs halen de leuning weg, zodat de brug later op de dag helemaal omhoog kan.Rotterdammers hebben de brug een behoorlijke tijd moeten missen. De Hef is ruim twee jaar van zijn plaats geweest . Het gevaarte werd opgeknapt op een terrein aan de Gustoweg. In maart is de feestelijke heropening van de iconische brug.