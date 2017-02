Richard Krajicek vanavond in Rijnmond Staat Stil

Richard Krajicek

Het radioprogramma Rijnmond Staat Stil staat vrijdagavond geheel in het teken van het naderende ABN AMRO World Tennis Tournament. Peter Bonthuis zal vanaf 18.00 uur toernooidirecteur Richard Krajicek een uur aan de tand voelen over het toernooi, de late afzegging van Nadal en Wawrinka en zijn tennisleven.

Richard Krajicek zal open en eerlijk antwoorden op de vragen die Peter Bonthuis op hem afvuurt. De voormalig Wimbledon-kampioen ontkent dan ook niet dat hij stevig baalt van de afzegging van Rafael Nadal en Stan Wawrinka. Verder komt aan bod hoe Krajicek in zijn jeugd met tennis in aanraking kwam. De geboren Rotterdammer ('op de Henegouwerlaan, in een kliniek tegenover de Koolmees') toonde al op driejarige leeftijd aan het juiste balgevoel te hebben.



Rijnmond Staat Stil is er vrijdagavond direct na het nieuwsbulletin van 18.00 uur. De muzikale voorkeur van Krajicek in het drie kwartier-durende interview bestaat uit David Bowie, Crowded House en INXS.