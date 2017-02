Directie neemt Schiedams textielbedrijf over

Synergy Health

Textielbedrijf Synergy Health Textielservice in Schiedam is in Nederlandse handen gekomen. De vier leden van de directie hebben het bedrijf gekocht van de Amerikaanse eigenaar. Bij Synergy Health in Nederland werken 1200 mensen, verdeelt over 15 vestigingen.

Met de overname wil de directie de toekomst van het bedrijf veilig stellen. ‘’We kunnen nu sneller veranderingen doorvoeren zonder te moeten overleggen met een moederbedrijf’’, aldus één van de directieleden. Daarnaast had Steris weinig met de textielbranche.



De nieuwe directie begint binnenkort met het doorvoeren van een aantal wijzigingen. Ook zal de naam van het bedrijf als gevolg van de verkoop binnen een jaar moeten worden aangepast.