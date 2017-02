PLUS sluit distributiecentrum Hendrik-Ido-Ambacht

Plus distributiecentrum in Hendrik-Ido-Ambacht

Supermarktketen PLUS sluit de regionale distributiecentra in Hendrik-Ido-Ambacht, Haaksbergen, Midden-Beemster en Ittervoort. Daardoor gaan de komende drie jaar bij elkaar 260 arbeidsplaatsen verloren.

Dat heeft het bedrijf vrijdag bekendgemaakt. Het Ambachtse distributiecentrum zit aan de Nijverheidsweg.



Tiel

Alle 262 PLUS-vestigingen worden vanaf 2020 centraal bevoorraad vanuit een nieuw te bouwen, volledig gemechaniseerd distributiecentrum in Tiel. Dat moet volgens algemeen directeur Jan Brouwer een flinke kostenbesparing opleveren.



Bij de vier te sluiten centra werken ongeveer 700 mensen. Het gaat om 435 fte. Het nieuwe pand in Tiel biedt plaats aan 250 fte. De directie hoopt 175 fte daarvan met het huidige personeel in te kunnen vullen.



De distributiecentra voor verse producten in Barendrecht en Utrecht vallen buiten de reorganisatie.



Ondernemingsraad

PLUS gaat over zijn toekomstplannen in overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden. Het bedrijf belooft te zorgen voor een sociaal plan, waarbij het uitgangspunt is de getroffen medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden naar ander werk.



Het formele besluit wordt medio dit jaar verwacht. In de eerste helft van 2020 worden de activiteiten van de huidige distributiecentra stapsgewijs overgeheveld naar de nieuwe locatie in Tiel.



''Dit geeft ons de tijd om onze medewerkers te helpen in de begeleiding naar hun nieuwe toekomst'', aldus Brouwer.



Vakbonden

De bonden werden de afgelopen week geïnformeerd door het bedrijf. ''Het kwam niet als een verrassing'', zegt Peter van der Put namens FNV. ''Albert Heijn bouwt al een nieuw centrum en Jumbo heeft de bouw al aangekondigd.''



Binnen twee weken zitten de bonden en de directie om tafel. ''Dan weten we ook meer over de individuele personele gevolgen,'' besluit Van der Put.