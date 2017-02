Gio: "Onbelangrijk of we voor of na concurrentie spelen"

De eredivisie lijkt in de afgelopen weken haast op een pychologisch spel, waarbij Feyenoord, Ajax en PSV elkaar door hun zegereeks non-stop onder druk zetten. Volgens trainer Giovanni van Bronckhorst maakt het voor zijn spelers geen verschil of zij de ploeg zijn die de druk opvoert, of onder druk staat.

"Wij moeten hoe dan ook onze wedstrijden blijven winnen. En of wij dan voor of na onze concurrenten moeten spelen, maakt voor mij niet uit." Komend weekend is Feyenoord als eerste aan de beurt, met de thuiswedstrijd tegen FC Groningen.Eljero Elia heeft geen last meer van zijn hamstringklachten en is dus gewoon inzetbaar. Iets waar Van Bronckhorst blij mee is. "Elia is heel belangrijk voor het team met een actie en een goal. Ook als hij niet in een wedstrijd zit, kan hij beslissend zijn."Omdat Van Bronckhorst een fitte selectie heeft, moet hij wederom een luxekeuze maken. Tegen FC Twente begon Jens Toornstra nog op de bank, tegen FC Groningen kan net zo goed een andere speler de pineut zijn en als wisselspeler beginnen. "Wie dat is, dat zien jullie morgen wel."