Filmhit de Marathon gaat het theater in

De Marathon

De populaire film De Marathon krijgt een theatervoorstelling. Dat maakte de directeur van het Luxor Theater, Marc van Kaam vandaag samen met Martin van Waardenberg bekend.

Ze deden dat in stijl: aan de finish van de Marathon, waar Marc van Kaam net de 10km had volbracht. De toneelversie wordt geen exacte kopie van de film. Zo worden er andere acteurs gestrikt en zullen er in het stuk liedjes voorkomen van Thomas Acda. Regisseur is Job Gosschalk. De theatervoorstelling zal in maart 2017 in het Nieuwe Luxor te zien zijn.