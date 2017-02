Pastoor: "Positiespel Ajax beter dan Feyenoord en PSV"

Alex Pastoor

Sparta-trainer Alex Pastoor noemt het uitduel met Ajax van komende zondag een pittige kluif. Desondanks weigert hij zich vooraf neer te leggen bij een nederlaag. Ajax-Sparta wordt zondag om 14.30 uur in de Amsterdam Arena gespeeld.

Pastoor kan in het duel met de Nederlandse recordkampioen niet beschikken over de geblesseerden Loris Brogno en Daniël Breedijk. Welke elf spelers hij wel het veld instuurt wil hij echter niet zeggen. Eén ding is zeker: Mathias Pogba zit op de bank, ondanks zijn twee doelpunten tegen PEC Zwolle, vorige week (3-2 nederlaag). Pastoor zegt daarover: 'We worden door Ajax ongetwijfeld op onze eigen helft onder druk gezet, of we dat nou willen of niet. Dan is Pogba niet de ideale speler om vanaf de middenlijn bij het Ajax-doel te komen.'



Pastoor gaat met zijn ploeg niet naar Amsterdam om de schade beperkt te houden: 'Dat is te negatief uitgedrukt. Realistisch gezien heb je als Sparta tegen clubs uit de top drie minder kansen op een goed resultaat dan tegen andere ploegen, maar kansen zijn er altijd. En die moet je dan met twee, nee met drie handen aanpakken. Al vind ik dat het positiespel van Ajax beter is dan dat van Feyenoord en PSV. Dus het wordt een pittige kluif'



Met de komst van Saksela, Pusic en Cabral in de winter is de Sparta-selectie breder geworden. Het trio is fit en inzetbaar, maar Pastoor is voorzichtig met ze: 'Ze kunnen 90 minuten spelen, maar is dat raadzaam met nog 13 duels te gaan? En we zitten ook nog in de beker.' Pastoor is sowieso terughoudend met het opstellen van spelers die hij dit seizoen zelf naar het Kasteel haalde. Tegen PEC Zwolle was er van de nieuwelingen alleen een basisplaats voor Ivan Calero Ruiz. 'Misschien gaat de ontwikkeling van de nieuwe spelers minder snel en van de spelers die wel al hadden juist sneller?', vraagt Pastoor zich hardop af.



Daarbij heeft een aantal aanwinsten te kampen gehad met lichamelijk ongemak. Zo tobt de Australiër Craig Googwin al langer met botvliesontsteking in zijn schenen. 'En dat houdt de boel heel erg op', aldus Pastoor.



