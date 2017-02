Elia: "Ik blijf altijd mijn acties maken"

Eljero Elia is uitgegroeid tot een bepalende speler voor Feyenoord. Ook als hij een mindere wedstrijd speelt, kan hij met een goal of assist opeens een wedstrijd open breken. Zijn geheim? Constant acties blijven maken.

"Zo ben ik altijd al geweest," blikt Elia terug op zijn carrière tot heden. "Natuurlijk heb ik weleens fases gehad in mijn carrière dat ik bang was om fouten te maken en op safe speelde. Maar ik ben nu bijna 30, dus ik weet wat ik wel en niet kan. Ik blijf knallen zolang ik honderd procent kan geven."En die instelling wordt gewaard door de aanhang van Feyenoord. Het 'Oe-Ah-Elia' klinkt regelmatig door De Kuip. Elia weet wel hoe dat komt: "Ik denk dat de instelling hetzelfde is. Hoe het publiek een wedstrijd in gaat en hoe ik dat doe. Gewoon agressief, er bovenop knallen en gaan. Die acties blijven maken, daar houden ze van hier. Ik maakte Feyenoord vroeger mee op afstand, als je hier als uitploeg kwam. Dat maakte je wel een beetje bang. Nu je er zelf speelt maak je alleen maar mooie dingen mee. De fans zingen je toe en hoe beter je gaat spelen, hoe meer ze achter je gaan staan."