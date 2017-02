Natuurclubs in beroep tegen recreatiepark in Grevelingenmeer

Natuurorganisaties stappen naar de Raad van State om het project Brouwerseiland tegen te houden. Ze zijn het er niet mee eens dat de provincie Zeeland een vergunning heeft afgegeven voor de aanleg van het recreatiepark in het Grevelingenmeer.

Projectontwikkelaars willen op het Brouwerseiland onder meer 325 recreatiewoningen, een hotel, winkels, aanlegsteigers en een jachthaven bouwen. Volgens de natuurorganisaties gaan de bouwplannen ten koste van de natuur in de omgeving van het meer.Volgens de milieuclubs is niet goed gekeken naar de effecten op de beschermde natuurgebieden. Ook zouden er fouten in de afgegeven vergunning staan.Als het aan de provincie Zeeland ligt, mogen de projectontwikkelaars achteraf maatregelen nemen om milieuschade te compenseren. Maar de milieuorganisaties eisen dat vooraf al de natuur moet worden beschermd.