Weer spookrijder in de regio

Voor de derde keer in twee weken tijd heeft de politie gewaarschuwd voor een spookrijder in onze regio. Dit keer ging het om een oudere man op de A15 richting Europoort. De man reed op die weg in tegengestelde richting, naar Rotterdam.





Vermoedelijk is de spookrijder bij Rozenburg zelf weer van de snelweg afgegaan.



Donderdag reed er een spookrijder op de N57 en twee weken geleden was er een vluchtende automobilist die tegen het verkeer in reed op de A16 en A17.



