HET OPKAMERTJE 5 feb 2017

OP_493_Zimmerman

Donald Trump, Lyndon Johnson & Roy Zimmerman.

TRUMP & USA

1. Political science – Randy Newman

2. The latino Trump Anthem – Ruben Obed

3. Donald Trump has to go go – Fitzy and Wippa



ROY ZIMMERMAN

4. Don’t make fun of the crippled boy – Roy Zimmerman

5. The problem with Democrats – Roy Zimmerman

6. Vote Republican - Roy Zimmerman



DOMME LEIDERS

7. We are the worst – Roy Zimmerman

8. Waist deep in the big muddy – Pete Seeger

9. Sir, my men refuse to go – Don Meehan



10. Saddam Shame – Roy Zimmerman

11. Leven zonder angst – Brigitte Kaandorp



DE TUNE

12. Speaking guitar – Gerhard Narholz