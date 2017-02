Ouders Leon Groeneweg overtuigd van moord

De ouders van de overleden Leon Groeneweg uit Schiedam zijn overtuigd van moord. Dat zegt hun advocaat op basis van nieuw, forensisch onderzoek. De patholoog zelf is minder stellig.

Leon Groeneweg(19) overleed in juni 2008 in het Brielse Meer. Na meerdere onderzoeken concludeerde justitie in Rotterdam dat de jongen was verdronken. Zijn ouders wezen erop dat Leon uit een Schiedamse jeugdbende was gestapt en dat een misdrijf een logischer scenario is.Zij zeggen daarin te worden gesterkt door nieuw onderzoek van forensisch patholoog Frank van de Goot. Het lichaam van Leon Groeneweg is ruim een jaar geleden opgegraven. Advocaat Job Knoester:"In het rapport staat dat het waarschijnlijker is dat Leon door een misdrijf is omgekomen, dan dat het een ongeluk is."Van de Goot wil de nuances in zijn rapport benadrukken. "Ik zie geen tekenen van verdrinking, maar ik kan het ook niet uitsluiten. Uit haaronderzoek blijkt dat er sprake is van drugsgebruik, maar niet van stelselmatig gebruik van middelen. Of de drugs zijn toegediend, of dat hij ze zelf heeft genomen, dat kunnen we niet vaststellen."Volgens de patholoog valt er op technisch vlak niets meer te onderzoeken. Het lichaam van Leon Groeneweg is inmiddels gecremeerd. Advocaat Job Knoester:"Wij hebben nog tactische informatie, waar ik nu nog niets over kan vertellen. Informatie die wel bijdraagt aan onze overtuiging dat Leon is vermoord." Die 'tactische informatie' kan betrekking hebben op het criminele milieu waarin het slachtoffer verkeerde.Zowel het technische als tactische materiaal is overhandigd aan justitie in Rotterdam. Binnenkort, eind van deze maand, volgt er een gesprek tussen de hoofdofficier van justitie, de ouders en de advocaat. Knoester: "Dan zullen we horen of justitie aanknopingspunten zien voor een andere visie of nader onderzoek."