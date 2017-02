'Ouderen dupe van financiële problemen Humanitas Huisvesting'

De huurderscommissie deed nog een poging de huurverhogingen tegen te houden Appartementencomplex Terras aan de Maas in Spijkenisse Appartementencomplex Terras aan de Maas in Spijkenisse

Huurders worden de dupe van de financiële problemen bij woningcorporatie Humanitas Huisvesting. Dat zeggen bewoners van het appartementencomplex Terras aan de Maas in Spijkenisse. Ze krijgen daar huurverhoging op huurverhoging en de seniorenzorg laat steeds meer te wensen over.

Donderdag werd bekend dat Humanitas Huisvesting werkt aan een reddingsplan om financieel overeind te blijven. Er wordt gezocht naar een fusiepartner en de noodlijdende corporatie heeft financiële steun aangevraagd bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).



Ondertussen hebben de huurders in het gebouw Terras aan de Maas al drie keer op rij een maximale huurverhoging voor de kiezen gehad. Ook worden opeens extra bijdragen gevraagd voor bijvoorbeeld uitstapjes en kopjes koffie.



Meer betalen, minder krijgen

De kosten lopen zo hoog op dat bewoners bang zijn dat ze moeten verhuizen. “Er zijn al mensen verhuisd, omdat ze het niet meer kunnen betalen van hun pensioen.”, vertelt Christine Niewold boos.

“Mensen worden gewoon uitgekleed. En dat terwijl het gaat om senioren, die juist rust en gezelligheid willen in hun laatste jaren. Het is meer betalen, minder krijgen!”



Bij Herman Goutier van de bewonersvereniging regent het klachten. “De zorgen zijn groot. We hebben nog beroep aangetekend tegen de huurverhoging in 2015, maar dat is afgewezen. En wat zuur is, een ander deel van de appartementen is niet van Humanitas, maar van Maasdelta. Deze huurders krijgen voor de zelfde prijs ook een berging en extra parkeerplaats.”



Compleet pakket

Humanitas Huisvesting staat wegens de slechte financiële situatie sinds 2013 onder toezicht van de Autoriteit Woningcorporaties. In oktober werd door minister Blok een extern toezichthouder aangesteld.

Per 1 januari 2016 zijn de huisvesting en zorg binnen het bedrijf van elkaar gescheiden. “En dat terwijl mensen hier juist kwamen wonen voor het prachtige complete pakket huur en zorg. Een hemel voor ouderen, maar ik zie er nu niets meer van terug!”, aldus Niewold.



Een woordvoerder van Humanitas Huisvesting laat weten: "Voor alle huurverhogingen zijn er wettelijke vereisten, maar gelet op onze financiële situatie moeten we huren wel verhogen."