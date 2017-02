Drost en Ribeiro twijfelgevallen bij Excelsior

Henrico Drost

Het is onzeker of Henrico Drost en Fredy Ribeiro zondag in actie kunnen komen voor Excelsior dat FC Twente op Woudestein ontvangt. Drost heeft, na een flinke griep, vrijdag pas weer voor de eerste keer getraind en Ribeiro heeft last van zijn hamstring.

Trainer Mitchell van der Gaag kan in ieder geval geen beroep doen op de geblesseerde verdediger Arghus en de geschorste middenvelder Anouar Hadouir. Toch heeft Van der Gaag vooral op het middenveld voldoende keuzemogelijkheden. "Afgelopen week hebben we bij het maken van de opstelling echt naar tegenstander FC Groningen gekeken en bewust gekozen om op het middenveld met veel "voetbal" te spelen. Dan weet je ook dat je weinig diepgang krijgt en dat je met de toen gepasseerde Kevin Vermeulen wel veel diepgang zonder bal krijgt. Maar het pakte goed uit. Dus ik maak de keuzes op basis van wat je hebt, wat de spelers laten zien en de tegenstander. Het zou aanstaande zondag anders kunnen zijn, maar ik zal de opstelling niet op heel veel plaatsen wijzigen."



Na weken op de bank gezeten te hebben door de naweeën van een liesblessure maakte Luigi Bruins vorige week tegen FC Groningen zijn rentree in de basis. "Toen de blessure die ik eind oktober tegen PEC Zwolle opliep genezen was, bleef er op een ander plekje in mij lies irritatie zitten. Dat belemmerde mij tijdens wedstrijden en lange trainingen en als het even wat minder gaat is het lastig om je staande te houden in de eredivisie. Ik voel me nu goed. Direct negentig minuten spelen tegen FC Groningen was langer dan verwacht en ik zat er voor mijn gevoel ook lekker in."