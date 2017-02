Rijnmond Staat Stil met Richard Krajicek

ANP-krajicek

Aan de vooravond van het ABN Amro World Tennis Tournement een gesprek met Richard Krajicek. Toernooi-directeur en zelf veelvoudig deelnemer aan 'Ahoy'.

De 45-jarige ex-prof vertelt over zijn vroege schreden op de tennisbaan, als driejarige. "Alles stond op een gegeven moment in het teken van het tennis. Het heeft ook tot de scheiding van mijn ouders geleid."



Wereldtop

Als kind behoorde hij al snel tot de wereldtop. "Daarna is het een tijdje wat minder gegaan. Of je het redt, hangt af van het vermogen om in de spiegel te kunnen kijken." Dat lukte en Krajicek bereikte in 1996 zijn hoogtepunt door Wimbledon te winnen.



Nu legt hij zich al jaren toe op het Rotterdamse tennistoernooi. "Ik heb het zo druk, dat ik amper zelf wedstrijden kan zien." Hij zegt dat in een gesprek met een voormalige toernooi-directeur, Peter Bonthuis. In wie een groot discjockey verloren is gegaan, aldus Krajicek....



Maar eerst minder vrolijke tijdingen: na Wawrinka heeft ook Rafael Nadal afgezegd. "Ik heb Murray, Federer, Djokovic nog gebeld, maar helaas..."