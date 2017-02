Vondst van de Vrijdag: kinderplaatjes op 78-toeren

Tot zo'n beetje eind jaren vijftig waren breekbare schellak platen op 78 toeren de norm. Klassieke muziek verscheen doorgaans op platen van 30 cm doorsnee, populaire muziek op 25 cm-platen en kinderliedjes op schijfjes van 15 cm doorsnee.

Voor die kinderplaatjes waren ook speciale kindergrammofoons op de markt. Allerlei artiesten hebben zich gewaagd aan kinderrepertoire voor die kleine plaatjes.Zo heeft Rotterdammer Albert de Booy er in de jaren twintig en dertig in totaal 87 verschillende volgezongen. Van het duo De Spelbrekers hebben in 1951 acht verschillende kinderplaatjes het levenslicht gezien.Naar aanleiding van een verzoekje laat Roland Vonk er een paar van horen in de Vondst van de Vrijdag.