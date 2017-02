Verrassingsconcert voor medewerkers Sophia Kinderziekenhuis

De helende klanken van Mozart klonken vrijdag door de hal van het Sophia Kinderziekenhuis. De medewerkers werden getrakteerd op een verrassingsconcert van het Rotterdam Philharmonisch Orkest.

Het optreden is een cadeautje voor de liefdevolle en voortdurende inzet van het personeel van de afdeling neonatologie voor ernstig zieke baby'tjes.Een ensemble van twee klarinetten en een fagot trad op voor de afdelingsmedewerkers. Orkestlid Julien Harvé: "Deze mensen doen belangrijk werk. Wij moeten iets geven aan deze helden."Het verrassingsconcert maakt deel uit van de campagne 'Laat je raken', van het RotterdamsPhilharmonisch Orkest. Izak van Blijderveen vroeg het concert op het ErasmusMC aan. Izak: "Deze mensen leveren een continue strijd en verdienen het om in het zonnetje gezet te worden."Het initiatief valt in goede aarde. Medewerkers glunderen, fotograferen, filmen en stoten elkaar blij aan. "Ik werk hier al zeven jaar en het is voor het eerst dat ik zóiets meemaak", zegt een medewerkster. "Echt super!"