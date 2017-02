Gio over aanpassen eredivisie: "Één reguliere competitie is het beste"

Giovanni van Bronckhorst heeft zich duidelijk uitgesproken over de eventuele veranderingen in de competitiestructuur van de eredivisie. De trainer van Feyenoord vindt dat de eredivisie terug moet naar één reguliere competitie zonder play-offs.

"Ik vind het altijd het makkelijkste als er overzicht is na een seizoen," onderbouwt Van Bronckhorst zijn mening. "Zodat je van tevoren al weet dat de nummer één kampioen is en Champions League speelt. Alles moet vooraf duidelijk zijn. En nu met de play-offs is het een beetje krom. Als je de eindstand hebt kan een ploeg die een straatlengte achter staat toch nog via de play-offs Europa in. Dat is een vertekend beeld. Na een bepaald aantal wedstrijden ben je derde of tweede en dat is dan de plek die je verdiend."Om de Nederlandse clubs weer succesvoller te laten zijn én de competitie spannend en aantrekkelijk te houden, wordt er gekeken naar een nieuwe opzet van de eredivisie. Er wordt gesproken over een model waarbij er nog maar 16 teams meedoen en de bovenste zes ploegen, net als in België, aan play-offs of een andere nacompetitie moeten meedoen om uit te maken wie er kampioen wordt.Van Bronckhorst is dat, op zijn zachtst gezegd, geen voorstander van. "Play-offs maken het krom. In België worden zelfs de punten gehalveerd. Ik snap dat er gekeken wordt hoe de competitie aantrekkelijk gemaakt kan worden en dat de inkomsten van tv gelden een rol spelen. Maar als je mij puur als liefhebber en trainer vraagt wat ik wil. Dan is dat een normale competitie van 34 wedstrijden zonder play-offs."