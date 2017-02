Tieners op heterdaad betrapt op inbraak

Verdachte in de handboeien

Het duurde niet lang voor de Rotterdammers terugkwamen. De jongens, in de leeftijd van 16 tot 18 jaar, braken het glas uit het kozijn en klommen naar binnen.De politie kon het drietal na een korte achtervolging aanhouden. Daarbij kregen ze hulp van een motoragent. De verdachten zitten vast en worden verhoord.