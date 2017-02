Mikos Gouka: 'Roda JC degradeert direct'

Mikos Gouka

Sparta en Excelsior hoeven zich geen zorgen te maken, want Roda JC degradeert direct uit de eredivisie en ADO den Haag en Go Ahead Eagles gaan nacompetitie spelen. Dat denkt tenminste Mikos Gouka, de Feyenoord-volger van het Algemeen Dagblad.

Gouka schoof aan in FC Rijnmond naast presentator Etienne Verhoeff en analyticus Geert den Ouden. Uiteraard sprak de journalist ook over de keuze die Giovanni van Bronckhorst wekelijks op het middenveld van Feyenoord moet maken. Hij verwacht dat Jens Toornstra, net als tegen FC Twente, op de bank moet beginnen.



"Dirk Kuyt vond ik de minst goede middenvelder tegen FC Twente, maar een thuiswedstrijd tegen FC Groningen is wel op het lijf geschreven van Kuyt. Dus ik denk dat hetzelfde elftal als vorige week wordt opgesteld. FC Groningen komt niet van hun eigen helft af en de kracht van Kuyt ligt natuurlijk in de zestien meter van de tegenstander. Het is ook niet echt een keuze omdat er iemand heel slecht speelt."



In FC Rijnmond werd verder uitgebreid gesproken over een mogelijke nieuwe competitie-opzet, de prestaties van Sparta en het afscheid van Royston Drenthe. "Er is niks leukers dan Drenthe interviewen. Het is zonde dat hij nu al stopt. Maar welke speler had nee tegen Real Madrid gezegd? Je kunt wel zeggen dat hij er niet alles uit heeft gehaald", besluit Gouka.



FC Rijnmond wordt ieder uur herhaald op TV Rijnmond.