Code geel wegens gladheid

Het KNMI waarschuwt voor gladde wegen. In vrijwel het hele land geldt code geel vanwege lichte sneeuw. Dat betekent dat mensen moeten opletten als ze de weg op gaan.

Vooral zaterdagmorgen kan het glad zijn, met name in het midden van het land. Niet alleen wordt daar de meeste sneeuw voorspeld, door het weinige verkeer mengt het strooizout ook slecht met de sneeuw.De waarschuwing van het KNMI geldt tot zaterdagmiddag 16.00 uur. Dan is de temperatuur naar verwachting genoeg gestegen om de gladheid te laten verdwijnen.Rijkswaterstaat en de gemeenten zijn vrijdagavond met tientallen strooiwagens onderweg om de wegen begaanbaar te houden. De route van de wagens is online te volgen.Rijkswaterstaat laat weten dat deze winter al de helft meer strooizout is gebruikt dan vorig jaar. In totaal is tot nu toe al 61,5 miljoen kilo zout uitgereden. Er is nog 140 miljoen kilo op voorraad, zegt Rijkswaterstaat.Tweet: https://twitter.com/EdAldus/status/830014402409676800