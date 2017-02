Kunst kopen: veel kijken en hand op de knip

Wie kunst wil kopen, moet zich vooraf goed informeren en weten wat er te koop is. "Ga niet over een nacht ijs", tipt Alexander Ramselaar vrijdag tijdens een masterclass 'kunst aankopen' in de Rotterdamse Van Nelle Fabriek.

"Kijk vooral heel veel en koop niet te snel", drukt Ramselaar zijn gehoor op het hart. "Surf uitgebreid op internet en ga langs galeries."Ramselaar spreekt uit ervaring. Hij verzamelt nu een kleine twintig jaar kunst. "In het begin is het een grote ontdekkingstocht. Het is een pad dat zich vanzelf plaveit. Achteraf ontdek je wel dat je dingen beter niet had kunnen doen."Ramselaar vertelt van een verzamelaarsechtpaar dat te snel kunst had aangekocht. Het stel kreeg van een adviseur de tip om een jaar lang alleen maar te kijken en niets te kopen. "Eerst moesten ze ontdekken wat hen boeit."Andere tips? Je moet, als je je goed hebt geïnformeerd uiteindelijk ook durven om een aankoop te doen. "Durven om geld uit te geven aan zoiets immaterieels en dat je zoveel kan brengen."Ramselaar vertelt dat hij kunstenaars waarvan hij iets in huis heeft te blijven volgen. "Verzamelen in de diepte", noemt de kunstkoper dat.Andere mensen willen eerst een kunstenaar persoonlijk leren kennen. Soms ontstaan daar vriendschappelijke relaties uit, weet Ramselaar.