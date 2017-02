Gewonden bij brand in zorgwoning Rotterdam-Prins Alexander

Bij een brand aan de Duikerstraat in Rotterdam Prins-Alexander zijn vrijdagavond twee mensen gewond geraakt. De brand ontstond in een complex voor begeleid wonen.

De bewoner van de kamer waar de brand uitbrak kon worden gered door een verzorgster. Beiden ademden ze te veel rook in, waarop ze naar het ziekenhuis zijn gebracht. Een tweede medewerker van de zorgwoning is nagekeken door ambulancepersoneel.De brandweer kon voorkomen dat de vlammen zich verder verspreidden. Andere bewoners konden korte tijd later weer terug naar hun kamers. De oorzaak van de brand in het huis voor begeleid wonen is onbekend.