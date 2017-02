Politieke zorgen om sluiting distributiecentrum Hendrik-Ido-Ambacht

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht reageert geschrokken op het nieuws dat supermarktketen PLUS haar distributiecentrum in het dorp sluit. Het verdwijnen van de vestiging betekent dat tientallen banen verloren gaan.

Burgemeester en wethouders laten weten dat ze meeleven met de medewerkers die zonder werk komen te zitten. Ze willen met het UWV en de sociale dienst kijken wat ze kunnen doen voor het personeel."Dat de daadwerkelijke sluiting pas over drie jaar is, biedt daarbij een gunstig perspectief", laat het college weten in een schriftelijke reactie."Nadat we het nieuws kregen, hebben we meteen contact gezocht en ons is duidelijk dat de directie zich ook tot het uiterste wil inspannen om de onzekerheid voor werknemers zoveel mogelijk te beperken."PLUS sluit niet alleen het centrum aan de Nijverheidsweg in Hendrik-Ido-Ambacht. Alle regionale centra verdwijnen en maken plaats voor een volledig geautomatiseerd centrum in Tiel. Daardoor verdwijnen in totaal 260 arbeidsplaatsen.De bonden zijn afgelopen week al op de hoogte gebracht door de supermarktketen. Volgens de FNV is de sluiting niet onverwacht, gezien de ontwikkelingen bij de concurrentie.Binnen twee weken zitten de bonden en de directie van PLUS om de tafel om te praten over de personele gevolgen van de plannen.