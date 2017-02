Veel aanrijdingen door sneeuwval

Het regent aanrijdingen door de sneeuwbuien die vrijdag over de regio trekken. Het is op zeker acht plekken raak op snelwegen, zoals de A15, A16, A4 en de A13, maar ook lokale wegen zijn spiegelglad.

De A15 richting Rotterdam is dicht bij Rozenburg na een botsing tussen vijf voertuigen wegens de gladheid. Een inzittende heeft nekklachten.De A16 kent ook meerdere problemen. Richting Breda is de binnenbuis van de Drechttunnel dicht na een aanrijding, meldt Rijkswaterstaat. Ook is er een ongeluk in de omgekeerde richting tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug.Bij de meeste ongelukken is er alleen blikschade. Bij een botsing op de A13 bij Delft-Noord zijn mensen bekneld geraakt. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend.Dan is er nog een ongeluk gebeurd op de A4 bij Schiedam ter hoogte van de afrit Vijfsluizen. Daar zijn twee auto's op elkaar gereden.Vanwege de sneeuwval heeft het KNMI code geel afgegeven. De waarschuwing geldt tot zaterdagmiddag 16.00 uur.