FC Dordrecht onderuit tegen Jong PSV

FC-Dordrecht-Jong-PSV

FC Dordrecht heeft in eigen huis verloren van Jong PSV. Het werd aan de Krommedijk 3-2 voor de Eindhovenaren.

De jarige Alvin Daniels had Dordrecht in de zevende minuut nog op voorsprong gezet, maar Sam Lammers tekende vier minuten later voor de 1-1.



Het spel moest in de twaalfde minuut enige tijd worden stilgelegd omdat er teveel sneeuw op het veld was gevallen. Het kunstgras was zo wit dat de lijnen niet meer zichtbaar waren.



In de 64ste minuut maakte Matthias Verreth 2-1. Zeven minuten later bracht Joël Thomas de stand voor de thuisclub weer weer op gelijke hoogte. Maar Sam Lammers zette in de 75ste minuut de eindstand op het bord.