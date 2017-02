Veel schade door brand Hendrik-Ido-Ambacht

Foto: Brandweer HIA

Een huis aan het Wassenaar van Obdampark in Hendrik-Ido-Ambacht is vrijdagavond bij een brand flink beschadigd geraakt. Het vuur was buiten ontstaan en naar binnen geslagen, zegt de brandweer.





Een van hun honden was nog binnen en is de brandweer bevrijd. Het dier lijkt het er volgens de brandweer goed van af te hebben gebracht.



De bewoners moeten de nacht elders doorbrengen. De oorzaak van de brand is niet bekend.





