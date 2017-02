Man gewond bij woningoverval in Schiedam

Politie

Een man is in de nacht van vrijdag op zaterdag overvallen in zijn huis in Schiedam. Hij raakte lichtgewond, zegt de politie.

De daders belden rond 01.00 uur aan bij het slachtoffer aan de Buys Ballotsingel. Toen hij opendeed, drongen ze met geweld zijn huis binnen.



De mannen namen persoonlijke spullen mee, waaronder vooral elektronica. Daarna sloegen ze op de vlucht. De politie heeft hen nog niet gevonden.



De bewoner raakte lichtgewond. Het is onbekend wat voor verwondingen hij heeft.