Auto in vlammen op in Rotterdam-Delfshaven

Foto: AS Media

In Rotterdam-Delfshaven is in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto uitgebrand. De wagen stond rond 04.20 uur in lichterlaaie op de Heemraadssingel.

De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto voor een groot deel in vlammen opging.



De oorzaak van de brand is nog onbekend.