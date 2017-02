Geen amateurvoetbal, alleen Excelsior Maassluis speelt

Voetbal

Geen amateurvoetbal zaterdag in de regio West 2. Althans, bijna niet. Alleen de wedstrijd in de tweede divisie van Excelsior Maassluis op eigen veld tegen Kozakken Boys gaat door. De overige wedstrijden in alle afdelingen liggen eruit vanwege de sneeuw.

Het duel van Excelsior Maassluis is vanmiddag live te volgen op Radio Rijnmond. De uitzending begint om 14.00 uur en is in handen van presentator Walter Tempelman.