ABN AMRO WTT: Cilic treft Paire in eerste ronde

ABN AMRO World Tennis Tournament

Marin Cilic speelt in de eerste ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament tegen de Fransman Benoit Paire. Zaterdag vond de loting plaats. Door de afzeggingen van Stan Wawrinka en Rafael Nadal is de winnaar van de US Open in 2014 de hoogstgeplaatste speler in Rotterdam.

Dominic Thiem, als tweede geplaatst in Ahoy en de nummer acht van de ATP-ranking, moet gelijk aan de bak in Rotterdam. Het jonge talent Alexander Zverev uit Duitsland is zijn opponent. De Nederlander Robin Haase neemt het op tegen Florian Mayer. Tallon Griekspoor, evenals Haase toegelaten met een wildcard, staat tegenover Gilles Muller uit Luxemburg.



Martin Klizan, vorig jaar winnaar van het toernooi in Rotterdam, speelt in de eerste ronde tegen de Spanjaard Fernando Verdasco. Grigor Dimitrov, in januari nog halve finalist op de Australian Open, moet afrekenen met Mischa Zverev.



Maandag begint het hoofdtoernooi in Rotterdam. Zaterdag is het kwalificatietoernooi van start gegaan. Mikhail Youhzhny, oud-winnaar in Ahoy, is al uitgeschakeld. Hij gaf op in zijn partij tegen landgenoot Evgeny Donskoy (6-3, 3-0).