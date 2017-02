VIDEO: Bijzonder transport kan nét onder De Hef door

In Rotterdam is zaterdagmiddag een bijzonder transport te zien op de Nieuwe Maas. Op een ponton wordt een onderdeel van een elektriciteitsverdeelstation vervoerd. Het transport moest onder het pas teruggehangen val van De Hef door en dat ging maar nét aan.

Het onderdeel wordt vanuit Dordrecht via de Nieuwe Waterweg naar zee vervoerd. Het Dordtse transportbedrijf Sarens verzorgt het transport. Vanmiddag gaat het ponton onder de Erasmusbrug door.Op het ponton staat een voet van een verdeelstation dat in het Duitse deel van het Waddengebied komt te staan. Daar wordt een windmolenpark gebouwd, vertelt een medewerker die aan de bouw van het park werkt.Het is de bedoeling dat alle kabels van de windmolens in het verdeelstation samenkomen, zodat de energie kan worden verdeeld.