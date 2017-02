Botteghin: 'Oranje is geen issue voor me'

De wedstrijd Feyenoord-FC Groningen van vanavond betekent het weerzien van Eric Botteghin met zijn oude club. De verdediger van Feyenoord speelde twee seizoenen bij FC Groningen. Met die club won Botteghin in 2015 de beker.

Trainer Jan Everse haalde de verdediger in 2007 naar het toenmalige FC Zwolle. Sindsdien heeft hij altijd in ons land gevoetbald. Botteghin is aan een sterk seizoen bezig. "Het is zeker mooi om complimenten te krijgen," zegt de Braziliaan. Zijn goede vorm blijft niet onopgemerkt, want er werd deze week zelfs geopperd om Botteghin tot Nederlander te naturaliseren. Botteghin is daar niet mee bezig: "Het is mooi dat er positief over mij wordt gepraat, maar dit is geen issue voor me."



Op dit moment denkt Botteghin niet na over een stap hogerop. "Ik ben gefocust op Feyenoord. Ik wil alles doen om hier kampioen te worden," aldus Botteghin. "We moeten naar onszelf kijken. Als we zo blijven presteren en onze taak doen, dan hoeven we niet naar andere ploegen te kijken."