Taxichauffeur krijgt mes op keel in Dordrecht

taxi

Een taxichauffeur is zaterdagochtend beroofd van zijn portemonnee. Hij moest onder bedreiging van een mes zijn geld afgeven.

De chauffeur had op de Kruiskade in Rotterdam twee mannen opgehaald die naar Dordrecht wilden. Een van hen zette hij af op de Crabbehof. De andere moest naar het Pearl Buck-erf.



Maar toen ze daar aankwamen, weigerde de passagier te betalen. Hij trok een mes en zette die op de keel van de chauffeur. Hij wilde volgens de politie geld zien.



De berover nam de benen nadat hij de buit in handen had gekregen. Hij is nog spoorloos.